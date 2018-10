Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 25. Oktober 2018

Heute: Es ist kein Wetterumschwung in Sicht. Wolken, Kälte, aber dafür deutlich weniger Regenschauer als an den vergangenen Tagen bestimmen die Wetterlage auch am Donnerstag. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 Grad.

Freitag: Auch zum Wochenende hin wird es herbstlich: Sonne ist nicht in Sicht, es bleibt regnerisch und stürmisch. Die Temperaturen liegen wieder bei 13 Grad.

Sonnabend: Am Sonnabend zeigt sich dann auch wieder die Sonne. Allerdings wird es deutlich kühler. Es wird maximal 11 Grad warm. Dazu kommt ein unangenehmer Wind und auch wieder der ein oder andere Schauer.