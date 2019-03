Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 25. März 2019

Heute: Die Woche dürfte leicht regnerisch beginnen. Der Montag wird begleitet von Regenschauern. Hin und wieder kann sich auch mal die Sonne zeigen. Die Temperaturen schwanken zwischen 4 und 8 Grad. Dazu weht ein frischer Wind.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Dienstag: Es bleibt ungemütlich in Hannover. Die Wolkenfelder werden wieder dichter, die Sonne zeigt sich über der Landeshauptstadt nur am Morgen. Regen wird am Dienstag nur wenig erwartet. Mit 9 Grad verändern sich die Temperaturen kaum.

Mittwoch: Kaum Veränderung am Mittwoch. Bis zum Mittag bleibt es trocken über Hannover. Ab dem Nachmittag gesellt sich zu dem dichten Wolkenfeld Regen hinzu.

Donnerstag: Gegen Ende der Woche lässt der Regen nach. Über Hannover hängen allerdings weiter dichte Wolkenfelder. Die Höchsttemperatur liegt weiter bei 9 Grad.