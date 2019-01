Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 25. Januar 2019

Am Freitag wird es noch einmal richtig kalt. Bis zum Mittag bleibt es mit Minus 6 Grad extrem frostig, bis zum Abend klettern sie auf Minus 1 Grad. Der Himmel über Hannover bleibt tagsüber heiter bis wolkig. Am Abend kann es zu Schneefall kommen. Autofahrer müssen daher mit Glätte rechnen.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonnabend: Auch in der Nacht zum Sonnabend klettern die Temperaturen weiter. Am Morgen sind es bereits 3 Grad, im Laufe des Tages werden Höchsttemperaturen von 5 Grad erwartet. Da es auch in der Nacht weiter schneien soll und der Schnee sich im Verlauf zu Regen verwandelt, ist insbesondere in den Morgenstunden mit glatten Straßen zu rechnen. Auch tagsüber soll es andauernden Regen geben.

Sonntag: Der Sonntag wird wieder etwas freundlicher. Regen gibt es nur noch vereinzelt, die Temperaturen bleiben mit 5 Grad deutlich über dem Gefrierpunkt.

Montag: Die neue Woche startet durchwachsen. Wolken und Regen wechseln sich ab, zudem wird es wieder etwas kälter. Erwartet werden Temperaturen von 1 bis 2 Grad.