Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 24. Dezember 2018

Mit Schnee ist an diesem Heiligabend nicht zu rechnen. Heute ist es den größten Teil des Tages bewölkt, wobei sich vom Vormittag an für einige Stunden auch mal sporadisch die Sonne zeigt. Es kann etwas Regen fallen, aber ganz sicher nicht so viel wie an den vergangenen Tagen. Die Temperaturen liegen bei vier Grad.

Wie wird das zu Weihnachten ?

Am ersten Weihnachtsfeiertag steigen die Temperaturen in Hannover wieder auf um die 6 Grad. Es bleibt bewölkt, Regen wird aber nicht erwartet. Es wird allerdings wieder windiger.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es wenig Änderung. Der Himmel ist den ganzen Tag von dunklen Wolken bedeckt. Regnen soll es nicht. Es wird ebenfalls sechs Grad Celsius warm.

Donnerstag: Es wird wieder etwas kälter - mehr als vier Grad werden es nicht. Dafür gibt es am Tag einige sonnige Abschnitte. Und es bleibt trocken.