Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 24. Juni 2018

Kalt, Wolken, Regen: Der heutige Sonntag wird wie am Vortag ungemütlich. Am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf zeigen sich viele Wolken, am Nachmittag regnet es auch bei maximal 14 bis 19 Grad. Dabei weht ein frischer, böiger Nordwestwind. Ihre winddichte Regenjacke sollten Sie deshalb noch nicht zurück in den Schrank hängen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 10 Grad und der Wind lässt etwas nach.

Prognose für die kommenden 3 Tage

Montag: Grau zeigt sich auch der Montag in Hannover - und örtlich etwas Regen. Erst am Nachmittag lässt sich die Sonne blicken bei Höchsttemperaturen um dann 21 Grad.

Dienstag: Am Dienstag lässt sich die Sonne dann wieder etwas öfter blicken. Bei maximal 20 Grad bleibt es trocken - auch am Abend.

Mittwoch: Am Mittwoch kommt dann endlich die Erlösung: Wenig Wind und viel Sonne bei Höchstwerten zwischen 23 und 26 Grad. Durchatmen also.

