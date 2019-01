Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 24. Januar 2019

Es ist wieder knackig kalt. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 7 Grad am Morgen und minus 4 Grad am Nachmittag. Dazu kommt ein mäßiger Wind - auf Schal, Mütze und Handschuhe sollte man also beim Rausgehen nicht verzichten. Am Nachmittag scheint die Sonne. Insgesamt erwarten wir für diesen Donnerstag vier Sonnenstunden in Hannover und der Region.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Freitag: Wieder startet der Tag mit eisigen minus 7 Grad. Im Tagesverlauf entwickeln sich die Temperaturen dann aber in Richtung Nullpunkt. Wir können uns erneut auf rund fünf Sonnenstunden freuen.

Sonnabend: Am Sonnabend könnte das Wetter für viele Probleme auf den Straßen sorgen. Das Thermometer zeigt wieder Plusgrade um 3 an. Aber es wird Niederschläge geben - wohl zunächst als Schnee, später auch als Regen. Das könnte zu gefährlicher Glätte führen. Auch der Wind frischt auf. Es gibt starke Böen.

Sonntag: Unverändert ungemütlich bleibt das Wetter am Sonntag. Es wird regnerisch und windig bei Temperaturen bis 4 Grad.