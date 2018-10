Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 23. Oktober 2018

Dienstag: Es wird ungemütlich in Hannover. Dauerregen und kräftiger Wind prägen die Wetterlage in der Landeshauptstadt. Maximal 13 Grad werden erwartet, hinzu kommen Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Stundenkilometern aus westlicher Richtung. Auch in der Nacht bleibt es bei 13 Grad.

Mittwoch: Das Wetter am Mittwoch gleicht weitgehend dem Vortag. Es bleibt mit 12 Grad weiter kühl und die Sonne wird ebenfalls nicht zu sehen sein. Der Wind schwächt allerdings etwas ab und der Regen lässt etwas nach.

Donnerstag: Kein Wetterumschwung in Sicht. Wolken, Kälte und hin und wieder Regenschauer bestimmen die Wetterlage auch am Donnerstag. Mit Höchsttemperaturen von 11 Grad wird es allerdings noch einmal etwas kühler.