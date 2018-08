Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute zum Wochenstart und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 23. August 2018

Es wird der vorerst letzte heiße Sommertag: Auch der Donnerstag bleibt zunächst sonnig und mit Temperaturen bis zu 29 Grad heiß. Es gibt noch einmal viel Sonne zum Genießen. Nachts kühlt es sich auf 19 Grad ab.

Freitag: Am Freitag folgt eine deutliche Abkühlung: Es gibt in Hannover graue Wolken und morgens kleinere Regenschauer. Auch die Temperaturen kommen nicht mehr über 21 Grad hinaus. Der Wind weht mäßig aus westlicher Richtung, in Böen teilweise auch kräftig.

Sonnabend: Das Wochenende startet ebenfalls kühl. Mehr als 20 Grad werden an dem Tag nicht drin sein, auch wenn später die Sonne herauskommt.

Sonntag: Am Sonntag wechseln sich Wolken und Sonne ab. Es wird angenehme 21 Grad warm