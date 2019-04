Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 23. April 2019

Heute: Auch nach Ostern geht es sonnig weiter: Die Sonne scheint den ganzen Tag, sommerliche 21 Grad sind möglich. Allerdings weht wieder ein frischer Wind.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Mittwoch: Am Mittwoch ziehen zur Abwechslung wieder mal ein paar Wolken auf. Auch an diesem Tag bleibt es in Hannover aber größtenteils sonnig. In der Nacht ist etwas Regen möglich. Das Thermometer klettert auf Temperaturen um die 25 Grad.

Donnerstag: Mehr Wolken und noch immer viel Sonne gibt es auch am Donnerstag. Voraussichtliche Höchsttemperatur: 24 Grad.

Freitag: Ab Freitag macht der Frühlingssommer eine Pause. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken wird es nur noch 19 Grad warm. Am Abend ist Regen zu erwarten.