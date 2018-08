Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute zum Wochenstart und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 22. August 2018

Der Sommer kommt noch einmal nach Hannover. Am Mittwoch steigen die Temperaturen nach einem frischen Morgen schnell an und kratzen an der 30-Grad-Marke, hinzu kommen rund zehn Stunden Sonne. Auch die Nacht bleibt bei 16 Grad sternenklar.

Donnerstag: Auch der Donnerstag bleibt zunächst sonnig und mit Temperaturen bis zu 29 Grad heiß. Es gibt noch einmal viel Sonne zum Genießen.

Freitag: Am Freitag folgt eine deutliche Abkülung: Es gibt in Hannover graue Wolken und morgen kleinere Regenschauer. Auch die Temperaturen sinken auf 22 Grad. Der Wind wehr mäßig aus westlicher Richtung, in Böen teilweise auch kräftig.

Sonnabend: Das Wochenende startet regnerisch und kühl. Mehr als 16 Grad werden an dem Tag nicht drin sein, auch wenn später die Sonne herauskommt.