Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 22. Juni 2018

Sonne, Wolken, Regen: Der heutige Freitag hat fast alles zu bieten. Nach einem unfreundlichen Beginn am Morgen mit unter 10 Grad klettern die Temperaturen im Laufe des Tages auf 18 Grad. Am Nachmittag wird es wieder sonniger, es soll trocken bleiben. Es ist weiter windig mit Böen um 50 Km/h und mehr. In der Nacht sinken die Temperaturen erneut auf knapp unter 10 Grad.

Prognose für die kommenden 3 Tage

Sonnabend: Am Sonnabend lässt sich die Sonne so gut wie gar nicht mehr blicken. Bei kühlen 16 Grad soll es allerdings trocken bleiben. Es weht erneut ein frischer Wind mit Böen um 50 Km/h und mehr.

Sonntag: Grau zeigt sich auch der Sonntag in Hannover - und bringt am Morgen Regen. Erst am Abend lässt sich die Sonne blicken bei Höchsttemperaturen um dann 17 Grad.

Monntag: Die Woche startet leider nicht besser. Bei maximal 19 Grad ist es meist wolkig, zum Abend hin kann es regnen. Sonne? Fehlanzeige.

