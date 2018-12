Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 21. Dezember 2018

Heute sollten Sie den Regenschirm nicht vergessen, wenn sie rausgehen. Für den ganzen Freitag werden in Hannover Wolken und Regen prognostiziert. Außerdem wird es wieder deutlich windiger. Und es wird noch wärmer: Elf Grad sind angekündigt.

Sonnabend: Auch am vierten Adventswochenende wird das Wetter in Hannover nicht viel weihnachtlicher Auch am ersten Tag des Wochenendes ist es bewölkt, regnerisch und windig. Die Temperaturen fallen auf um die 8 Grad.

Sonntag: Am Sonntag lässt der Wind nach, am generellen Wetter ändert sich allerdings nichts: Es bleibt bewölkt, die Sonne ist nicht zu sehen, und es ist mit acht Grad alles andere als weihnachtlich kalt.

Wie wird das Wetter am Heiligabend ?

Nur etwa alle fünf bis zehn Jahre gibt es hierzulande in mehreren Orten weiße Weihnachten. Und auch in diesem Jahr bleibt wohl nur der Traum von der weißen Weihnacht. Zwar fallen die Temperaturen am Montag auf um die sechs Grad. Doch es bleibt bewölkt. Immerhin soll es nicht regnen. Hier der Blick auf die aktuellen Weihnachtsprognosen.