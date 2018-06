Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 20. Juni 2018

Sonne, Wolken, Regen: Der heutige Donnerstag hat fast alles zu bieten. Nach einem freundlichen Beginn am Morgen mit 18 Grad sinken die Temperaturen im Laufe des Vormittags im Zuge einer Regenfront auf 14 Grad. Erst am Nachmittag wird es wieder sonnig bei dann bis zu 18 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf knapp unter 10 Grad.

Prognose für die kommenden 3 Tage

Freitag: Es geht durchwachsen weiter. Sonne und Wolken wechseln sich ab, zudem bleibt es eher kühl, am Morgen und Vormittag ziehen Regenwolken auf. Die Temperaturen steigen auf maximal 18 Grad.

Sonnabend: Am Sonnabend lässt sich die Sonne so gut wie gar nicht mehr blicken. Bei kühlen 18 Grad ssoll es allerdings trocken bleiben.

Sonntag: Grau zeigt sich auch der Sonntag in Hannover. Bei um die 15 Grad ist vor allem am Vormittag kräftiger Regen möglich. Die Sonne ist fast den ganzen Tag hinter dicken Wolken verschwunden.

Von r.