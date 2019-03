Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 21. März 2019

Heute: Heute leider viele Wolken am Himmel über Hannover. Und mit ein bisschen Pech können sogar ein paar Regentropfen fallen. Dafür fühlen sich die Temperaturen doch schon recht frühlingshaft an. 9 Grad am Morgen - und am Nachmittag sind dann sogar 14 Grad drin.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Freitag: Der schönste Tag in dieser Woche. Die Sonne scheint reichlich und das hat auch Auswirkungen auf die Temperaturen. Die steigen auf bis zu 19 (!) Grad. Wer kann - früh Feierabend machen und den Frühlingsnachmittag genießen.

Sonnabend: Leider nicht mehr ein ganz so strahlender Frühlingstag. Im Tagesverlauf ziehen mehr und mehr Wolken auf. Doch es bleibt trocken bei bis zu 14 Grad.

Sonntag: Am Vormittag ist noch die Sonne zu sehen. Nachmittags leider nicht mehr. Sogar etwas Regen ist dann drin. Das Thermometer steigt auf nur noch 11 Grad.