Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 21. Januar 2019

Es bleibt kalt und klar in Hannover (perfekte Bedingungen, um am Montagmorgen den Blutmond zu sehen). Im Laufe des Tages werden Höchsttemperaturen von -1 Grad erwartet. Am Morgen ist es noch -4 Grad kalt. Dazu scheint den ganzen Tag die Sonne.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Dienstag: Auch am Dienstag bleibt es kalt, doch es ziehen Wolken auf. Am Morgen sinken die Temperaturen trotzdem auf um die -3 Grad. Tagsüber wird die 0-Grad-Marke nicht überschritten. Im Laufe des Tages klar es langsam ein wenig auf.

Mittwoch: Bewölkt bleibt es auch am Mittwoch. Erneut wird höchstens -1 Grad erreicht. In der Nacht zu Donnerstag fallen die Temperaturen auf bis zu -4 Grad.

Donnerstag: Der Donnerstag macht es ähnlich wie die Vortage. Allerdings wird es noch kälter. Höchsttemperatur: -3 Grad. In der Nacht zu Freitag könnte es schneien.