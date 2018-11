Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 20. November 2018

Heute: Schneit es heute in Hannover? Die Meteorologen sind sich uneinig. Auf jeden wird es am Dienstag kalt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 3 Grad Celsius am Nachmittag, zeitgleich könnte es schneien.

Mittwoch: Auch am Mittwoch zeigt sich die Sonne nicht, den ganzen Tag über dominieren Wolken das Bild am Himmel. Die Temperaturen sinken weiter. Höchstwerte: 1,8 Grad am Nachmittag.

Donnerstag: Es bleibt kalt – und die Sonne ist weiterhin nicht zu sehen. Höchsttemperatur am Nachmittag: 2 Grad.

Freitag: Der Freitag wird wohl der wärmste und sonnigste Tag der Woche. 3,3 Grad sind gegen Mittag möglich. Am Vormittag erwartet die Hannoveraner strahlender Sonnenschein, am Nachmittag ziehen erneut Wolken auf.