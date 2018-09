Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 20. September 2018

An diesem Donnerstag ist es weiter sommerlich. in Hannover gibt es wieder viel Sonne und Temperaturen um 26 Grad am Nachmittag. Gegen Abend ziehen Wolken auf.

Freitag: Am Freitag ist dann im Tagesverlauf und pünktlich zum Herbstanfang Schluss mit den sommerlichen Temperaturen. Gegen Mittag wird es wechselhaft und sehr windig. Einzelne Regenschauer sind möglich. Die Temperaturen gehen zurück unter die 20-Grad-Marke.

Sonnabend: Am Samstag dann ist klassisches Septemberwetter zu erwarten. Mit kühlen Temperaturen um 12 Grad starten wir ins Wochenende. Im Tagesverlauf sind kaum mehr als 16 Grad zu erwarten. Es bleibt aber trocken und überwiegend sonnig.

Sonntag: Der Sonntag wird noch etwas kühler. Maximaltemperaturen um 15 Grad und dazu auch ein gewisses Schauerrisiko mit frischen Böen sorgen endgültig dafür, dass die Hannoveraner sich kaum noch ohne Jacke nach draußen wagen dürften.