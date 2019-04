Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 2. April 2019

Heute: Von dem strahlenden Sonnenschein müssen wir uns wieder verabschieden. Am Dienstag bleibt es in Hannover den ganzen Tag bewölkt, mittags kann es sogar etwas regnen. Die Temperatur steigt auf 16 Grad, nachts geht sie herunter auf 2 Grad. Es weht weiterhin ein kräftiger Wind. Nur noch 10 Grad sind drin, in der Nacht sinken sie allerdings auf 0 Grad ab. Dazu weht ein kräftiger Wind.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Mittwoch: Ein ähnliches Bild am Mittwoch: Der Tag ist wolkenverhangen, es kann auch mal regnen. Immerhin wird es noch 14 Grad warm. Und erneut windig.

Donnerstag: Es wird wieder kälter – nur noch 9 Grad Celsius sind am Donnerstag drin. Dazu bleibt es wieder bewölkt. In der Nacht kann es auch regnen.

Freitag: Am Freitag lässt sich pünktlich zum Wochenendgefühl am Nachmittag in Hannover wohl auch die Sonne wieder blicken. Die Temperaturen steigen wieder auf um die 13 Grad.