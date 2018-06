Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 19. Juni 2018

Die Sonne lässt sich in Hannover kaum blicken. Es bleibt bewölkt und kühl. Um die 18 Grad werden am Dienstag in Hannover erwartet. In der Nacht und den frühen Morgenstunden kühlen die Temperaturen auf etwa 15 Grad ab. Regnen wird es aber wahrscheinlich nicht. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt im Laufe des Tages bei 20 bis 25 Prozent.

Prognose für die kommenden 3 Tage

Mittwoch: Am Mittwoch erwartet die Hannoveraner wohl der wärmste Tag der Woche. Bis zu 25 Grad bei strahlendem Sonnenschein am späten Nachmittag und Abend werden erwartet. Da lohnt es sich also vielleicht nach Arbeit, Uni und Schule mal im Freibad vorbeizuschauen. Vormittags bleibt es eher bewölkt.

Donnerstag: Ab Donnerstag droht es in Hannover ungemütlich zu werden. Pünktlich zum Sommeranfang wird es merklich kälter und Regenwolken ziehen auf. Vormittags wird es noch vergleichsweise warm. Die Temperaturen sinken jedoch im Laufe es Tages von 20 Grad am Vormittag auf 15 Grad am Nachmittag. Am Nachmittag wird es voraussichtlich regnen.

Freitag: Am Freitag dann sinken die Temperaturen auf Höchstwerde um die 14 Grad. Die kommt nur selten hinter den Wolken hervor. Auch kleinere Regenschauer sind möglich.

Von r.