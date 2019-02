Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 19. Februar 2019

Heute: Das sonnige Frühlingswetter ist vorerst vorbei. Der Himmel über Hannover bleibt am Dienstag weitgehend bewölkt, es wird mit rund zehn Grad wieder etwas kühler. Auch der Wind zieht deutlich an. In Böen werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 50 Stundenkilometern erwartet.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Mittwoch: Das Wetter am Mittwoch gleicht dem des Vortages. Bei Temperaturen um zehn Grad bleibt der Himmel heiter bis wolkig, die Sonne zeigt sich für rund vier Stunden. Es bleibt windig. Mit Niederschlag ist nicht zu rechnen.

Donnerstag: Es bleibt grau über Hannover. Auch einzelne Regenschauer sind am Donnerstag möglich. Die Sonne zeigt sich voraussichtlich gar nicht, allerdings lässt der Wind etwas nach. Die Temperaturen bleiben konstant bei rund zehn Grad.

Freitag: Auch am Freitag müssen die Hannoveraner auf Sonnenstrahlen weitgehend verzichten. Nach wie vor schweben graue Wolkenfelder über der Landeshauptstadt. Es bleibt bei neun Grad allerdings trocken.