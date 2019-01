Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 19. Januar 2019

So langsam sieht das Wetter nach Winter aus: Am Sonnabend lässt sich die Sonne blicken, es bleibt trocken und kalt. Mehr als ein Grad sind nicht drin. Alles in allem wird es ein schöner Tag.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonntag: Sonntag wird wieder die Sonne scheinen – bis zu sieben Stunden. Das ist die gute Nachricht. Allerdings ist mit Dauerfrost zu rechnen. Nachts liegen die Tiefsttemperaturen bei -3 Grad.

Montag: Am Montag ein ähnliches Bild: Sonnenschein im Winter und Kälte – nachts geht es auf -5 Grad herunter. In der Nacht zu Dienstag ist leichter Schneefall möglich.

Dienstag: Der Tag bleibt weitgehend grau, die Sonne lässt sich nur kurz blicken. Die Temperaturen liegen zwischen -2 und 0 Grad.