Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 18. Juli 2018

Die Hannoveraner dürfen sich auf einen sonnigen Mittwoch freuen. Bis zu 14 Stunden Sonne werden bei Temperaturen von etwa 26 Grad erwartet. Damit wird es nicht ganz so heiß wie am Dienstag. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 16 Grad.

Donnerstag: Für Donnerstag sieht es ähnlich aus: Viel Sonne, ein paar kleinere Wolkenfelder und Temperaturen um 25 Grad sorgen für einen ausgewogenen Sommertag. Vielleicht fällt aber auch mal der ein oder andere Regentropfen.

Freitag: Zum Wochenende hin gibt es wieder Sonne satt. Und es wird 26 Grad warm.

Sonnabend: Am Sonnabend herrschen Wolken vor, es werden nur noch 22 Grad erreicht. Auch Regen ist möglich.