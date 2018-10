Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 17. Oktober 2018

Mittwoch: Ein Mix aus Sonne und Wolken prägt die Wetterlage am Mittwoch in Hannover. Rund vier Stunden wird die Sonne zu sehen sein, es bleibt mit maximal 20 Grad allerdings weiter für die Jahreszeit warm. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 11 Grad.

Donnerstag: Von der Sonne wird am Donnerstag kaum etwas zu sehen sein. Dichte Wolkenfelder hängen nach Nebel am Morgen über Hannover, am Nachmittag ist auch Regen möglich. Zudem wird es deutlich kühler. Maximal 13 Grad werden tagsüber erwartet, nachts kühlt es sich auf 7 Grad ab.

Freitag: Am Freitag kommt die Sonne wieder hervor. Das klare Wetter sorgt jedoch am Freitagvormittag für einen weiteren Temperaturabsturz auf nur 5 Grad. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf maximal 13 Grad.