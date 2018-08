Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 17. August 2018

Es bleibt warm in Hannover, aber nur am Vormittag sonnig. Am Nachmittag ziehen in Hannover langsam Wolken auf und lassen auch die Temperaturen sinken. Die Höchsttemperatur mit rund 25 Grad wird bereits gegen Mittag erreicht. Am späten Nachmittag und Abend könnte es auch regnen. In der Nacht zu Sonnabend wird zudem mit 14 Grad der bisherige Wochentiefpunkt der Temperaturen in Hannover erreicht.

Sonnabend: Strahlender Sonnenschein bei bis zu 24 Grad erwarten die Hannoveraner am Sonnabend.

Sonntag: Am Sonntag ziehen wieder Wolken auf. Trotzdem bleibt es mit voraussichtlich mehr als 23 Grad sommerlich warm. Am Abend soll der Himmel voraussichtlich noch mal aufklaren.

Montag: Am Montag fallen die Temperaturen weiter. Das Thermometer erreicht am frühen Nachmittag noch die 21 Grad. Der Himmel ist die meiste Zeit mit Wolken bedeckt. Auch Regen ist am Nachmittag möglich.