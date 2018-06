Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 17. Juni 2018

Die Chance auf Sonne in Hannover ist heute am Vormittag am größten. Nach und nach ziehen jedoch immer mehr Wolken auf. Es werden ungefähr 20 Grad erreicht. Der Wind frischt auf, aber es soll trocken bleiben.

Prognose für die kommenden 3 Tage

Montag: Anfang der Woche wird es deutlich kühler. Meteorologen erwarten höchstens 18 Grad in Hannover. Die Sonne lässt sich kaum blicken.

Dienstag: Am Dienstagnachmittag kehren die Sonne und mit ihr die sommerlichen Temperaturen nach Hannover zurück. Bis zu 24 Grad sind möglich.

Mittwoch: Am Mittwoch erwartet die Hannoveraner wohl der wärmste Tag der Woche. Bis zu 25 Grad bei strahlendem Sonnenschein werden erwartet. Da lohnt es sich also vielleicht nach Arbeit, Uni und Schule mal im Freibad vorbeizuschauen.

