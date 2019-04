Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 17. April 2019

Heute: Je näher die Osterfeiertage rücken, umso schöner werden die Wetteraussichten. Heute schon Temperaturen bis 19 Grad und 14 Sonnenstunden. Das einzige, was ein kleines bisschen stört, ist der böige Ostwind.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Donnerstag: Für den Rest der Woche wird man so gut wie keine Wolke am Himmel entdecken können. Stattdessen beschert uns die Sonne an diesem Wochenende erstmals Temperaturen über 20 Grad.

Freitag: Milde 7 Grad am Morgen. Nachmittags wieder 21 Grad. An diesem Karfreitag kann man das schöne Frühlingswetter richtig genießen.

Sonnabend: Noch ein Grad wärmer - dann 22 Grad - erreichen wir am Sonnabend. Beste Wettervoraussetzungen, um am Abend ein Osterfeuer zu besuchen.