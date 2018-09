Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 16. September 2018

Am Sonntag steigen die Temperaturen etwas - wer Sonnenstrahlen genießen möchte, sollte aber schnell sein: Die Sonne zeigt sich nur am Vormittag. Ab der Mittagszeit ist es bis in die Abendstunden größtenteils bewölkt bei bis zu 21 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 11 Grad.

Montag: Mit dem Start der neuen Woche kehrt der Sommer zurück nach Hannover: Es bleibt den ganzen Tag über sonnig, die Höchstwerte liegen bei 24 Grad am Nachmittag.

Dienstag: Der Dienstag legt noch eine Schippe drauf: Bis zu 30 Grad stehen auf dem Thermometer, dazu Sonne satt.

Mittwoch: Am Mittwoch wird es ähnlich warm, nur am Vormittag gesellen sich ein paar Schön-Wetter-Wolken bei Tageshöchsttemperaturen von 29 Grad dazu.