Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 16. August 2018

Heute geht der Hochsommer in Hannover in die Verlängerung. Es wird warm und sonnig. Das Thermometer könnte sogar die 30-Grad-Marke in Hannover knacken.

Freitag: Ebenfalls warm und sonnig wird es laut Vorhersage am Freitag. Am frühen Nachmittag werden Temperaturen von rund 26 Grad erreicht. Zeitgleich ziehen allmählich Wolken auf. In der Nacht könnte es Regnen. In der Nacht zu Sonnabend wird zudem mit 14 Grad der bisherige Wochentiefpunkt der Temperaturen in Hannover erreicht.

Sonnabend: Strahlender Sonnenschein bei bis zu 24 Grad erwarten die Hannoveraner dann am Sonnabend.

Sonntag: Am Sonntag ziehen wieder Wolken auf. Trotzdem bleibt es mit voraussichtlich mehr als 25 Grad sommerlich warm.