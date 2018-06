Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 16. Juni 2018

Das Wetter in Hannover wird heute nicht so sommerlich, wie in den letzten Wochen, aber es sind Temperaturen über 25 Grad möglich. Dabei bleibt es vorwiegend wolkig, aber auch die Sonne lässt sich zwischendurch blicken. Am Abend bleibt es voraussichtlich trocken. In der Nacht könnten ab etwa 23 Uhr aber auch Regenwolken aufziehen. Die Temperaturen gehen auf etwa 14 Grad zurück.

Prognose für die kommenden 3 Tage

Sonntag: Bis zu 23 Grad sind dann am Sonntag in Hannover zu erwarten. Wer ein paar Sonnenstrahlen abfassen möchte, kann am Vormittag Glück haben. Am Nachmittag ziehen voraussichtlich Wolken auf. Der Wind frischt auf, aber es soll trocken bleiben.

Montag: Anfang der Woche wird es deutlich kühler. Meteorologen erwarten höchstens 18 Grad in Hannover. Die Sonne lässt sich kaum blicken.

Dienstag: Am Dienstagnachmittag kehren die Sonne und mit ihr die sommerlichen Temperaturen nach Hannover zurück. Bis zu 24 Grad sind möglich. Am Mittwoch soll es sogar noch wärmer werden.

Von r.