Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 16. April 2019

Heute: Den ganzen Tag über viel Sonne. Am Nachmittag zeigt das Thermometer 17 Grad. Der Ostwind sorgt allerdings für ein paar auffrischende Böen.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Mittwoch: Die Höchsttemperaturen steigern sich nun von Tag zu Tag. Am Mittwoch bis zu 18 Grad. Und wieder Sonne satt.

Donnerstag: Wenn es Wolken gibt, dann nur sehr wenige. 18, 19 Grad am Nachmittag - die 20-Grad-Marke knacken wir heute nicht. Noch nicht...

Freitag: Am Karfreitag dann ist auch früh morgens nicht mehr so kalt. Mit 7 Grad beginnt der Feiertag und erreicht am Nachmittag Höchsttemperaturen von 21 Grad. Insgesamt dürfen wir uns auf 14 Sonnenstunden freuen.