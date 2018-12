Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 15. Dezember 2018

Heute: Es bleibt frostig in Hannover. Die Temperaturen bleiben mit minus 2 Grad den gesamten Sonnabend unter dem Gefrierpunkt. Immerhin: Die Sonne zeigt sich am Nachmittag für rund zwei Stunden. Es bleibt trocken.

Sonntag: Am Sonntag bleibt es mit minus 3 Grad zunächst noch sehr kalt. Im Laufe des Tages wird es allerdings wieder etwas wärmer. Allerdings kann es am Nachmittag auch zu Schneefall in der Region Hannover kommen. Autofahrer müssen sich also auf glatte Straßen einstellen.

Montag: Zu Beginn der neuen Woche wird es wieder etwas wärmer, die Temperaturen bleiben mit maximal vier Grad oberhalb des Gefrierpunktes. Es kann aber hin und wieder regnen.

Dienstag: Es bleibt im Vergleich zum Wochenende mild. Temperaturen um die vier Grad und dichte Wolkenfelder prägen das Wetter am Dienstag. Am Nachmittag kann auch die Sonne für ein paar Stunden hervorkommen.