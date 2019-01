Das Chaos am hannoverschen Hauptbahnhof am Sonntag ist durch Wasser verursacht worden, das in ein Stellwerk gelangt war. Das fiel daraufhin aus. Tausende Reisende strandeten anschließend in und um Hannover. Das soll sich möglichst nicht mehr wiederholen – hofft die Bahn. Und will weiter ins Netz investieren.