Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 14. Dezember 2018

Heute: Es wird frostig in Hannover. Die Temperaturen bleiben mit minus 2 Grad den gesamten Freitag unter dem Gefrierpunkt. Auf den Straßen kann es daher glatt sein. Die Sonne bleibt heute - wie bereits in den vergangenen Tagen - hinter dichten Wolkenfeldern verdeckt. Es bleibt trocken.

Sonnabend: Das Wetter am Sonnabend gleicht dem des Vortages. Wolken und Temperaturen knapp unterhalb des Gefrierpunktes prägen den ersten Tag des Wochenendes.

Sonntag: Am Sonntag wird es im Laufe des Tages etwas wärmer. Die Temperaturen steigen auf maximal 1 Grad an. Am Nachmittag ist allerdings Schneefall möglich.

Montag: Auch die neue Woche beginnt grau und wolkig. Die Temperaturen erreichen auch weiterhin nicht mehr als 2 Grad. Es bleibt aber trocken.