Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 13. Dezember 2018

Heute: Während es am Nachmittag nochmal 2 oder maximal 3 Grad sind, landen wir ab dem Abend im Bereich Dauerfrost. Bis dahin ist es meist stark bewölkt, aber niederschlagsfrei. Am Nachmittag könnte es ein paar Sonnenstrahlen geben.

Freitag: Wieder viele Wolken - aber noch kältere Temperaturen. Der Tag beginnt bei minus 1 Grad. Am Abend werden es sogar minus 4 Grad.

Sonnabend: Das Wetter bleibt beständig bewölkt und frostig. Den ganzen Tag über bei Temperaturen um minus 4 Grad.

Sonntag: Achtung, Autofahrer - an diesem Sonntag wird es spannend. Die Temperaturen steigen wieder - von minus 4 am Morgen auf plus 5 am Abend. Es könnte Schneefall und gegen Abend Regen geben. Das bedeutet: glatte Straßen.