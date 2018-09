Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 13. September 2018

Aber heute soll es wieder von Tag zu Tag ein bisschen wärmer werden. Es bleibt jedoch zunächst bewölkt, am Freitagmorgen behindert Nebel die Sicht. In den Mittagsstunden und am frühen Nachmittag lässt auch sich auch mal die Sonne hinter den Wolken blicken. Temperaturen um die 19 Grad sind möglich. Es bleibt trocken.

Sonnabend: Am Sonnabend wird es noch mal etwas wärmer, doch es bleibt bewölkt. Zwischendurch kommt aber auch die Sonne raus. Zudem wird es deutlich windiger als an den Tagen zuvor.

Sonntag: Temperaturen um die 22 Grad werden am Sonntag in Hannover erreicht. Besonders am Vormittag können sich die Hannoveraner über Sonnenstunden freuen.

Montag: Strahlender Sonnenschein bei warmen 24 Grad erwartet die Hannoveraner dann auch am Montag.