Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 13. August 2018

Heute drohen Gewitter: Viele Wolken sollen heute die Sonne verdecken, trotzdem erwarten Meteorologen noch am Vormittag Temperaturen von bis zu 27 Grad in Hannover. Am späten Nachmittag und Abend könnte dann Wärmegewitter über Niedersachsen hinwegziehen.

Dienstag: Am Dienstag wird es deutlich kühler und es bleibt tagsüber größtenteils wolkig. Der Wind frischt auf. Die Höchsttemperaturen werden mit 23 Grad am späten Nachmittag erwartet.

Mittwoch: Viele Wolken vor der Sonne beherrschen auch das Wetter in Hannover am Mittwoch. Erst am späten Nachmittag klärt es allmählich auf. Temperaturen bis 25 Grad werden erwartet.

Donnerstag: Am Donnerstag kehrt der Hochsommer zurück. Bei strahlendem Sonnenschein wird es nochmal bis zu 29 Grad heiß.