Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 13. April 2019

Heute: Der Sonnabend in Hannover bleibt weitgehend grau, am Vormittag kann es sogar weiß werden. Der Schnee geht am Nachmittag jedoch in Regen über. Mit Temperaturen von maximal 6 Grad bleibt es kalt.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonntag: Auch der Sonntag wird ungemütlich. Bei 6 Grad und Dauerregen am Nachmittag fallen Unternehmungen im Freien voraussichtlich ins Wasser.

Montag:Zum Wochenstart wird es wieder schöner. Montag regnet es nicht mehr, und nach einer weiteren kalten Nacht scheint wieder die Sonne. Es wird bis zu 12 Grad warm.

Dienstag: Ähnliches Bild am Dienstag: Die Hannoveraner können sich auf 13 Grad und zwölf Stunden Sonne freuen.