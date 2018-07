In einer Lagerhalle in Schleswig-Holstein stehen 10000 neue Fahrräder für die Firma Obike herum. Sie wird wohl niemand mehr brauchen. Das Unternehmen soll pleite sein. Und auch in Hannover stellt sich nun die Frage, wie es weitergehen soll. Die CDU wirft der Stadt vor, auf einen unseriösen Anbieter vertraut und den Aufbau eines eigenen Verleihsystems verschlafen zu haben.