Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 11. November 2018

Heute: Am Sonntag ist es größtenteils trocken, Schauer werden für den Vormittag und Mittag erwartet. Die Sonne ist kaum hinter den Wolken zu sehen. Es wird wärmer als am vergangenen Sonnabend, bis zu 15 Grad sind möglich.

Montag: Zur neuen Woche wird es deutlich wärmer in Hannover. Der Tag startet allerdings mit Regen, insbesondere am Vormittag sollten Sie einen Regenschirm dabei haben. Am Nachmittag zeigt sich dann die Sonne, die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad.

Dienstag: Am Dienstag wird es ein bisschen frischer. Schauer werden vor allem für die frühen Morgenstunden erwartet, tagsüber sind maximal 12 Grad drin.

Mittwoch: Der Mittwoch zeigt sich deutlich freundlicher, den ganzen Tag über ist mit Sonne zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad in den Mittagsstunden.