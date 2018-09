Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 11. September 2018

Der Dienstag in Hannover wird hauptsächlich sonnig. Schweben morgens noch ein paar Wolken über der Landeshauptstadt, kommt spätestens am Mittag die Sonne in ihrer vollen Pracht hervor. Sechs bis sieben Sonnenstunden werden erwartet. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 23 Grad. Der Wind weht mäßig, in Böen jedoch auch frisch mit Geschwindigkeiten von bis zu 45 Stundenkilometern. Auch die Nacht bleibt mit 19 Grad sehr mild.

Mittwoch: Auf Sonne müssen die Hannoveraner am Mittwoch verzichten. Den gesamten Tag über bleibt es grau, am Abend sind auch Regenschauer möglich. Die Temperaturen sinken tagsüber auf 20 Grad, in der Nacht auf 13 Grad. Der Wind legt sich ein wenig.

Donnerstag: Am der Donnerstag bleibt durchweg bewölkt, die Sonne wird kaum zu sehen sein. Die Temperaturen sinken im Laufe des Vormittags sogar noch einmal leicht auf nur noch 12 Grad, die Höchstwerte liegen nur noch bei 17 Grad. Auch Regen ist sind möglich.

Freitag: Der Freitag wird im Vergleich zu den Vortagen etwas freundlicher. Vormittags scheint überwiegend noch die Sonne, bevor am Nachmittag erneut dunkle Wolkenfelder über Hannover ziehen. Es werden Temperaturen von 18 bis 19 Grad erwartet.