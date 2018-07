Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 11. Juli 2018

Nach Wochen voller Sonnenschein regnet es am Mittwoch in Hannover weiter. Ab Mittag bis zum späten Abend liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei rund 70 Prozent. Es bleibt also regnerisch, bewölkt und wird bis zu 18 Grad warm.

Prognose für die kommenden 3 Tage

Donnerstag: Auch am Donnerstag macht sich die Sonne zunächst rar, bevor sich in den Nachmittagsstunden hin und wieder durch die Wolken lugt. Insgesamt scheint sie einige Stunden, bis zu 23 Grad zeigt das Thermometer. Kürzere Regenschauer sind den ganzen Tag über möglich.

Freitag: Zum Wochenende kommt auch der Sommer zurück nach Hannover. Insbesondere die Mittagszeit wird sonnig: Bis zu sieben Sonnenstunden werden am Freitag erwartet, hinzu kommen Temperaturen von bis zu 25 Grad. Es bleibt trocken.

Samstag: Ganz so sommerlich wie am Freitag wird es am Samstag wohl nicht. Bis zum frühen Nachmittag bedecken Wolken den Himmel, regnen wird es wahrscheinlich aber nicht. Insbesondere am Abend scheint die Sonne bei Temperaturen bis zu 20 Grad.