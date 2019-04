Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 11. April 2019

Heute: Vom strahlenden Sonnenschein der vergangenen Tage müssen wir uns verabschieden. Am Donnerstag wird es mit bis zu acht Grad etwas kühler und Wolken beherrschen wieder den Himmel. Nur am Morgen und am frühen Abend zeigt sich hin und wieder die Sonne. Und nachts gehen die Temperaturen auf den Gefrierpunkt herunter.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Freitag: Das Ende des Sonnenscheins – Wolken und Wind dominieren an diesem Freitag. Sechs Grad sind es tagsüber nur noch, nachts 0 Grad.

Sonnabend: Der Sonnabend wird eher ungemütlich: Wind und Wolken bei nur fünf Grad machen den Wochenendbeginn nicht gerade angenehm. Außer fällt bis zum Nachmittag leichter Regen.

Sonntag: Ähnliches Bild am Sonntag: Bei bedecktem Himmel regnet es leicht, die Sonne ist am ganzen Wochenende nicht zu sehen. Die Höchsttemperaturen liegen bei sieben Grad.