Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 11. Februar 2019

Die neue Woche beginnt deutlich kühler und erneut mit vielen Wolken. Zwar kann im Laufe des Montags in Hannover auch mal die Sonne rauskommen, doch auch Regen ist am Nachmittag möglich. Dabei werden Temperaturen um die 7 Grad erwartet. In der Nacht zu Dienstag allen die Temperaturen auf um die 1,5 Grad. Der Wind flaut bis zum Morgen langsam ab.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Dienstag: Noch mehr Wolken warten auf die Menschen in Hannover am Dienstag. Es bleibt wechselhaft. Vielleicht kommt auch die Sonne raus. Das Thermometer klettert auf maximal 6 Grad. Nachts Temperaturen um 2 Grad.

Mittwoch: Dichte Wolken bedecken auch am Mittwoch den Himmel. Die Temperaturen können 8 Grad erreichen. Nachts fällt das Thermometer auf knapp 3 Grad.

Donnerstag: Am Donnerstag ist Besserung in Sicht. Das Wetter in Hannover wird vor dem Wochenende fast frühlingshaft. Um die 10 Grad sind am Donnerstag möglich. Am Nachmittag strahlt die Sonne.