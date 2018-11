Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 10. November 2018

Heute: Das Wochenende beginnt sehr durchwachsen mit Wind und vielen Regenwolken. Typisches Herbstwetter - bis auf die Temperaturen. Mit 13 Grad ist es verhältnismäßig mild, die Sonne ist am Sonnabend allerdings kaum zu sehen. Insbesondere am Mittag und in den Abendstunden muss mit Schauern gerechnet werden.

Sonntag: Der Sonntag startet mit Regen, auch den Tag über bleibt es größtenteils bewölkt. Nur in den Mittagsstunden zeigt sich die Sonne kurz. Es wird noch wärmer, bis zu 15 Grad sind möglich.

Montag: Die Woche in Hannover beginnt ähnlich, insbesondere am Vormittag sollten Sie einen Regenschirm dabei haben. Am Nachmittag zeigt sich dann die Sonne, die Höchsttemperaturen liegen bei 14 Grad.

Dienstag: Am Dienstag wird es ein bisschen frischer, dafür lässt sich die Sonne häufiger blicken. Regen wird nur für die frühen Morgenstunden erwartet, tagsüber sind maximal 12 Grad drin.