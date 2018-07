Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 10. Juli 2018

Der Dienstag in Hannover ist geprägt von grauem Himmel, kühlen Temperaturen und - man mag es kaum glauben - anhaltendem Regen. Ab etwa 10 Uhr sollen die ersten Regentropfen fallen, die Temperaturen steigen im Laufe des Tages nicht über 17 Grad. Die Sonne wird nur zwei bis drei Stunden zu sehen sein.

Prognose für die kommenden 3 Tage

Mittwoch: Der Sommer gönnt sich tatsächlich einmal eine mehrtägige Pause. Es bleibt wolkig, die Sonne zeigt sich voraussichtlich nur für eine Stunde und die Temperaturen bleiben mit 18 Grad auf niedrigem Niveau. Hin und wieder kann es auch zu Schauern kommen.

Donnerstag: Auch am Donnerstag macht sich die Sonne zunächst rar, bevor sich in den Nachmittagsstunden die Wolkenfelder ein nach und nach verziehen. Dann steigen die Temperaturen auch schlagartig wieder auf etwa 23 Grad. Kürzere Regenschauer könnten lediglich am Vormittag noch einmal auftreten.

Freitag: Zum Wochenende kommt auch der Sommer zurück nach Hannover. Bis zu 15 Sonnenstunden werden am Freitag erwartet, hinzu kommen Temperaturen von bis zu 24 Grad. Es bleibt trocken.