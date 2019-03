Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 10. März 2019

Heute: Es bleibt nass in Hannover. Bis zum Mittag regnet es leicht. Am Abend kann sogar leichter Schneeregen hinzukommen. Bis in die Nacht nimmt der Wind stark zu. Die Temperaturen gehen hoch auf maximal sechs Grad.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Montag: Stürmisch geht es auch in die neue Woche. Bei bis zu fünf Grad soll es mittags leicht regnen. Am Abend kann sogar die Sonne zum Vorschein kommen.

Dienstag: Auch der Dienstag zeigt sich kühl und durchwachsen. Zu Höchsttemperaturen von bis zu sieben Grad gesellt sich ein bedeckter Himmel und Regen. .

Mittwoch: Ähnlich kalt und nass bei bis zu sieben Grad wird es auch am Mittwoch. Hinzu kommt kräftiger Wind.