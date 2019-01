Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 10. Januar 2019

Am Donnerstag sind die Temperaturen nur noch knapp im Plusbereich. Der Wind ist abgeflaut. Wie auch in den vergangenen Tagen wird es bedeckt sein. Und in der Nacht zum Freitag kann Schnee fallen.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Freitag: Im Tagesverlauf wird es wieder milder, leider steigt auch die Regenwahrscheinlichkeit. Der Schnee aus der Nacht wird deshalb gegen Morgen in Regen übergehen. Der Abend bleibt trocken bei Temperaturen um 6 Grad. Es kann sich auch mal wieder die Sonne zeigen.

Sonnabend: Zum Wochenende bleibt es regnerisch und warm. 6 Grad sind drin. Dazu weht ein böiger Wind.

Sonntag: Ähnliches Bild am Sonntag: Es regnet. Dazu kommt noch ein kräftiger Wind. Acht Grad Celsius werden erwartet.