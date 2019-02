Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 9. Februar 2019

Das Wetter in Hannover: Das wird ein richtig sonniger Tag in Hannover und der Region. Und das bei Temperaturen bis zu 10 Grad. Wenn da nicht der Wind wäre. Der Deutsche Wetterdienst warnt in ganz Niedersachsen vor möglichen Sturmböen.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonntag: Der Sonntag zeigt dann ein anderes Gesicht. Am Morgen und am Abend wird es Regen geben. Im Tagesverlauf niederschlagsfrei aber dicht bewölkt. Es bleibt mild bei um die 9 Grad.

Montag: Zum Wochenstart wird es etwas kühler, dafür nimmt die Bewölkung ab. Regnen dürfte es kaum. Es sind sogar ein paar Sonnenstrahlen drin.

Dienstag: Dienstag wieder mehr Wolken und wechselhaft. Das Thermometer klettert auf maximal 6 Grad. Nachts Temperaturen um 2 Grad.