Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 8. Juli 2018

Nachdem in der Nacht zu Sonntag erneut dichtere Wolkenfelder über Hannover gezogen sind, klart der Himmel am Vormittag auf. Am Nachmittag ist die Sonne ungestört, die Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad. Insgesamt erwarten uns bis zu 13 Stunden Sonne, es weht ein schwacher Wind aus Nordwest. Auch am Abend bleibt der klare Himmel, die Temperaturen in der Nacht liegen wie in den vergangenen Tagen bei 13 Grad.

Prognose für die kommenden 3 Tage

Montag: Zum Wochenbeginn wird für Hannover noch einmal ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Es bleibt mit 24 Grad angenehm warm und trocken.

Dienstag: Der Dienstag startet mit einigen Wolken, die Sonne ist kaum zu sehen. Im Laufe des Tages kann es zu Gewittern kommen, die Temperaturen erreichen maximal 18 Grad. Zum Abend kann es vereinzelt regnen.

Mittwoch: Zur Mitte der Woche kehrt die Sonne zumindest wieder etwas zurück, bis sich ab dem Mittag die Wolken durchsetzen. Es werden 20 Grad erwartet, die Niederschlagswahrscheinlichkeit sinkt im Vergleich zum Vortag.