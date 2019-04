Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 8. April 2019

Heute: Die erste Woche der Osterferien beginnt so schön wie die vergangene Woche endete. Sonne satt bei Temperaturen bis 18 Grad erwartet die Hannoveraner heute.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Dienstag: Auch der Dienstag wird sonnig in Hannover, allerdings bei etwas kühleren Temperaturen. Bei klarem Himmel und strahlendem Sonnenschein werden es bis zu 12 Grad.

Mittwoch: Der Temperaturabfall hält auch noch am Mittwoch an. Zwar bleibt es bei strahlendem Sonnenschein den ganzen Tag über, die Höchstwerte liegen aber bei 9 Grad.

Donnerstag: Am Donnerstag wird es mit bis zu 7 Grad etwas kühler und Wolken beherrschen wieder den Himmel. Nur am Morgen und am frühen Abend zeigt sich hin und wieder die Sonne.